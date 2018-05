L'Esercito si incastra al tombone, i vigili del fuoco al lavoro per liberarlo

Il pullman militare si è incastrato sotto il tombone in via Fratelli Fontana in direzione dell'incrocio tra via Centa e via Segantini, poco prima delle 18 di questa sera

TRENTO. Fuoriprogramma per l'Esercito italiano. Il pullman militare si è incastrato sotto il tombone in via Fratelli Fontana in direzione dell'incrocio tra via Centa e via Segantini, poco prima delle 18 di questa sera.

Dopo l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le Frecce Tricolori e la sfilata, è iniziato il rientro dei primi alpini. Tra le note negative, dopo la zattera finita contro i piloni sull'Adige, ecco il mezzo dell'esercito che si incastra sotto il tombone.

Il mezzo dei militari è più alto di quelli normali e il conducente ha sbagliato a calcolare le misure per restare incastrato appena all'ingresso del tunnel che conduce verso il semaforo per andare verso via Petrarca e via Segantini.

Oltre a carabinieri e polizia, sul posto si sono portati i vigili del fuoco permanenti, fortunatamente la sede è poco distante, per agevolare l'uscita del pullman attraverso l'utilizzo dell'autogru per trainare indietro il mezzo.

Le operazioni sono ancora in corso, una volta liberato il pullman e dopo la valutazione di eventuali danni, il mezzo girerà le ruote e sceglierà un altro percorso.

Intanto l'Adunata prosegue lungo le vie di Trento. È previsto per le 19.30 la sfilata delle sezioni di Trentino e Alto Adige.

Nel frattempo sono stati attivati i bus a rinforzo delle linee ferroviarie della Valsugana e della Trento-Malé.

Gli utenti vengono accompagnati attraverso il sottopasso, dalla stazione a Corso Buonarroti, in attesa che l'area davanti alla stazione ferroviaria torni transitabile per i bus, in serata.