Samantha Cristoforetti ha deciso di abbandonare Facebook. Ecco perchè

Foto: Fb Samantha Cristoforetti

TRENTO. AstroSamantha ha deciso di lasciare Facebook. L'astronauta trentina ha postato un messaggio per i propri lettori e fan attraverso il quale annuncia che potrebbe non aggiornare più la sua pagina o addirittura chiuderla.

La decisione arriva a seguito del caso Cambridge Analyttica circa l'uso delle informazioni personali acquisite su milioni di utenti da Facebook, senza autorizzazione.

Nel messaggio, in inglese, Samantha Cristoforetti spiega che ha deciso di interrompere l'aggiornamento della pagina e di sentirsi a disagio con l'idea di contribuire ad attirare utenti su questa piattaforma. “Il mio contributo – spiega – è estremamente piccolo ma è mio e mi sento responsabile”.

L'astronauta nel post spiega che non le è ancora chiaro fino a che punto questa piattaforma sia suscettibile di uso improprio e fino a che punto tale abuso sia dannoso per le persone e le società aperte. Continua spiegando che proseguirà a riflettere su questo tema e incoraggia i lettori a fare lo stesso. “Se dovessi sentirmi rassicurata in futuro – scrive ancora AstraSamantha - riprenderò a postare su questa pagina”.

Alla fine del post spiega che è ugualmente possibile che decida di rimuovere completamente la sua pagina. “Mi prendo tutto il tempo che mi serve per prendere una decisione informata”.

Un messaggio personale, viene precisato, che non riflette la posizione dell'Agenzia spaziale europea.