Si abbassano le temperature e in Trentino torna la neve

TRENTO. Pioggia e temperature in calo quasi ovunque ma non solo. In alcune zone del Trentino è tornata anche la neve. Stiamo parlando della Paganella e a Passo San Pellegrino dove in queste ore sta nevicando.

Il rifugio Roda di Vaèl, a 2.283 metri di altezza, è stato ricoperto da una coltre di neve e lo stesso vale per il territorio che sta attorno.

Stessa situazione anche a Passo San Pellegrino dove gli ospiti dell'hotel Costabella si sono svegliati immersi in un paesaggio innevato.

Per quanto riguarda le previsioni di MeteoTrentino, la perturbazione occuperà gran parte della giornata. Le temperature massime sono in calo e il limite neve è fissato mediamente intorno a 2000-2200 m circa, ma localmente anche a quote più basse.

Tempo instabile è previsto anche per i prossimi giorni anche se ci saranno maggiori tratti soleggiati con però rovesci sparsi o temporali pomeridiani.