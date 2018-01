Passa dal Trentino il tour del candidato premier 5 Stelle. Di Maio incontra Coop e Artigiani

TRENTO. Il giorno prima in Alto Adige, il giorno dopo in Trentino: il tour del candidato premier dei 5 Stelle tocca anche la nostra Regione. La scaletta di Luigi Di Maio è fittissima e densa di appuntamenti importanti.

"Ciao a tutti, sono sulla strada per Bolzano e tra poco arriveremo in Trentino Alto Adige", dice Di Maio in un video postato su Facebook. Ai suoi elettori, con il profilo delle montagne alle spalle, conferma la grande partecipazione per le parlamentarie, le candidature on-line di chi vorrà diventare deputato o senatore.

A Bolzano il bagno di folla è avvenuto ai mercatini dove il candidato premier si è scaldato con il vin brulé, dov'è avvenuto l'incontro con la stampa. Più comodamente, l'intervento pubblico è avvenuto nella sala di rappresentanza del municipio alle 19.30.

La tappa trentina partirà invece in mattinata con un incontro all'associazione Artigiani, presso la sede di via Brennero. Poi toccherà alla Cooperazione trentina incontrare l'astro nascente dei 5 Stelle. Qui saluterà il presidente Fezzi e alcune cooperative.

Alle 13 il pranzo a Maso Franch. Sarà una colazione di lavoro e il tema sarà quello dei vitigni resistenti con alcuni vignaioli che illustreranno a Luigi Di Maio la via biologica del comparto vitivinicolo e la sfida dell'agricoltura sostenibile.

Ma non ci sarà nessun incontro con il Consorzio dei vignaioli trentini, e sembra che il presidente Cesconi, seppur invitato, non parteciperà all'incontro. Ci sarà invece l'associazione Piwi, che vede tra gli associati alcuni vignaioli ma che non li rappresenta.

Questa associazione si occupa di vitigni resistenti e promuove lo promuove lo scambio di informazioni tra istituti di ricerca, allevatori, coltivatori e produttori dei vini, in modo da consentire la diffusione delle varietà di vite resistenti ai funghi. Un tema che sembra appassionare i 5 Stelle locali.

Alle 16 l'appuntamento è all'Alpstation Montura di Isera. una realtà aziendale della vallagarina che il suo titolare farà visitare al candidato premier pentastellato. Lì Di Maio incontrerà i giornalisti, prima di spostarsi a Rovereto alla Sala Filarmonica di corso Rosmini dove incontrerà alle 19 la cittadinanza.

Una serata che vedrà sul palco, assieme al vicepresidente della Camera, anche il deputato trentino Riccardo Fraccaro, il consigliere provinciale Filippo Degasperi e Paolo Vergnano, consigliere comunale a Rovereto per i 5 Stelle.

I temi saranno tanti, si parlerà di sicuro di questioni nazionali e di questioni legate al territorio. Dopo la protesta al campo profughi di Marco c'è da scommettere che uno degli argomenti potrà essere anche quello della sicurezza, declinato in chiave 5 Stelle.