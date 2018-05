Adunata, sono arrivate 220 mila persone. Nella notte 24 alpini portati in ospedale 5 in condizioni critiche

TRENTO. Sono 220 mila le persone che sono giunte a Trento per l'Adunata fino a questo momento. La stima è stata fatta dal "comitato organizzatore alpini" ed è un dato aggiornato alle 11 di questa mattina. Il grande afflusso, insomma, è iniziato. Al momento Trento è come se avesse raddoppiato la sua popolazione ma si attende un ulteriore crescita dei numeri. Fino ad oggi sono stati contati 200 pullman e numerose sono le persone che hanno scelto il treno nonostante i disagi al servizio che si sono avuti ieri dopo i tre attentati alla rete.

Trentino Trasporti ha allestito un servizio aggiuntivo di 7 pullman sulla tratta Borgo - Trento a causa della difficoltà della ferrovia della Valsugana di assorbire i passeggeri in viaggio verso il capoluogo. Anche la Trento - Malè segnala un forte afflusso di viaggiatori in direzione di Trento. Regolare il traffico sulla rete viaria trentina e, in particolare, sulla città.



A livello sanitario la notte ha visto i seguenti interventi nei vari presidi sanitari della città: 148 le persone che hanno chiesto assistenza, di cui 24 portate in ospedale. Cinque le persone arrivate in condizioni critiche 4 sono infarti. L'alcol la causa scatenante di ricoveri e richieste di assistenza. Dopo i disagi di ieri la linea del Brennero ha ripreso a funzionare regolarmente. In stazione a Trento è stato integrato il personale ausiliario per regolari i flussi di passeggeri, così come sono state allestite delle transenne.

Per quanto riguarda autostrada e altre reti stradali il traffico è regolare e non si segnalano particolari criticità.