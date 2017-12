La Leggendaria Charly Gaul fa tredici tra pettorali personalizzati e gadget tecnico

Ciclismo. La kermesse organizzata dall'Asd Charly Gaul Internazionale e dall'Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi ritorna dal 6 all'8 luglio 2018. Quote di iscrizione agevolate fino al 31 dicembre. Un programma a base di cronometro, La Moserissima e la granfondo, unica tappa italiana per qualificarsi alla finale Uci-Gran fondo World Series

TRENTO. Procede a ritmi serrati l'organizzazione de 'La Leggendaria Charly Gaul' numero tredici. Le date da cerchiare in rosso sul calendario per ripercorrere la straordinaria impresa dell’Angelo della Montagna sono quelle dal 6 all’8 luglio 2018.

Un programma ricco e messo ormai a punto: prima la cronometro di Cavedine in Valle dei Laghi di venerdì 6 luglio, quindi 'La Moserissima', la ciclostorica vintage tappa del Giro d'Italia d'Epoca, di sabato 7 (Qui info) e gran finale con la granfondo e mediofondo di domenica 8 luglio.

Un appuntamento prestigioso che permette di qualificarsi alla finale del Campionato del Mondo cicloamatori e master Uci – Gran Fondo World Series.

'La Leggendaria Charly Gaul' è una sfida con i fiocchi griffata Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e Asd Charly Gaul Internazionale che si snoda lungo due avvincenti tracciati: start da piazza Duomo a Trento e arrivo a Vason sul Monte Bondone.

Le iscrizioni sono aperte e fino al 31 dicembre è possibile registrarsi a quote agevolate, cioè 42 euro per partecipare alla cronometro di Cavedine oppure per i percorsi granfondo/mediofondo de 'La Leggendaria Charly Gaul', mentre gli irriducibili potranno salire in sella battendosi in entrambe le competizioni alla vantaggiosa cifra di 60 euro.

La quota comprende il gadget tecnico della manifestazione, mentre i primi cinquecento potranno sfoggiare durante la gara il proprio pettorale personalizzato (Qui info e iscrizioni).

'La Leggendaria Charly Gaul' è anche una gara che diventa vacanza. L'Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi ha infatti predisposto un pacchetto per provare l'emozione di vivere l'unica tappa italiana dell'Uci Gran Fondo World Series e approfittare di tutti i vantaggi offerti dalla Trentino Guest Card, che è la chiave per entrare nei musei, castelli, parchi naturali e viaggiare liberamente in tutta la provincia con il trasporto pubblico per tutta la vacanza (Qui info).

Restare aggiornati alla manifestazione trentina è facile e si può accedere al sito ufficiale (Qui info) oppure basta mettere un 'Like' alla pagina facebook (Qui info).