Paura a Cembra, a fuoco il tetto di un'abitazione. Vigili del fuoco in azione

CEMBRA. Momenti di paura per una famiglia nella serata di ieri a Cembra. Il tetto dell'abitazione all'interno cui si trovava ha preso fuoco.

L'allarme è scattato attorno alle 20.30 e sul posto si sono portati i vigili del fuoco permanenti di Trento e i corpi di Cembra Lisignago e Faver.





L'intervento è stato immediato e questo, fortunatamente, ha consentito di bloccare il principio di incendio che ha intaccato solo una parte del tetto della casa.

I danni, se pur contenuti, non sono però mancati. Non ci sono stati feriti e sulle cause sono in corso le verifiche.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza le altre parti del tetto e verificare eventuali altri focolai. Nell'arco di circa un'ora la situazione è stata messa sotto controllo.