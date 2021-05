Allarme a Volano, incendio nel sottotetto di un'abitazione. Vigili del fuoco in azione

VOLANO. Vigili del fuoco in azione nelle prime ore di questa mattina per un incendio in un'abitazione. L'allarme è scattato attorno alle 8.30.

Le fiamme secondo le primissime informazioni sarebbero partite dal sottotetto.

L'intervento immediato dei vigili del fuoco del corpo di Volano ha permesso di bloccare l'incendio sul nascere evitando che potesse coinvolgere altre parti della casa e provocasse in questo modo danni maggiori.





Oltre al corpo di Volano sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non si conoscono al momento le cause che hanno portato al nascere delle fiamme. Sono in corso le verifiche.

Non si sono stati feriti e non è stato necessario evacuare l'abitazione.