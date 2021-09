Coronavirus, in Trentino 41 nuovo contagi: 19 i pazienti ricoverati in ospedale

Fra i 41 nuovi casi legati al Covid-19 ci sono 11 bambini, ma anche 10 over 60. Le ospedalizzazioni sono in leggera crescita

TRENTO. Nelle ultime 24 ore l’Azienda sanitaria del Trentino ha rilevato 41 nuovi contagi da Covid-19 su 3.644 test complessivi. Ciò significa che il rapporto contagi/tamponi si attesta all’1,13%. Più nel dettaglio i nuovi positivi al molecolare sono stati 7 (su 485 tamponi), mentre sono stati 34 i positivi individuati tramite antigentico (su 3.159 test). Sono state invece 7 le positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi

Fra i nuovi casi ci sono 11 bambini o ragazzi (1 tra 0-2 anni, 3 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 6 tra 14-19 anni) e 10 nelle classi più anziane (4 hanno tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 4 di 80 e più anni). I pazienti ricoverati in ospedale, in leggera crescita, sono 19. Per fortuna nessuno in rianimazione: ieri (7 settembre) i nuovi ingressi sono stati 4 mentre le dimissioni si sono fermate a 3. Da segnalare 39 guarigioni.

Dei 704.717 vaccini fino a questa mattina somministrati, 323.816 riguardano seconde dosi. Nelle fasce Over 80, 70-79 anni e 60-69 anni le somministrazioni sono finora state rispettivamente 67.673, 91.218 dosi e 108.583.