Fa benzina alla motosega ma viene avvolto dalle fiamme, una persona trasferita con diverse ustioni all'ospedale di Trento

L'allerta è scattata in località Santa Margherita a Castelnuovo. Un 35enne portato in elicottero all'ospedale

CASTELNUOVO. E' stato trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento con diverse ustioni. Incidente per un 35enne in Valsugana.

L'allerta è scattata intorno alle 18.45 di oggi, venerdì 15 ottobre, in località Santa Margherita a Castelnuovo.

Non è ancora chiara la dinamica, però un 35enne è stato avvolto dal fuoco. Ha fatto benzina alla motosega e poi si sono sviluppate delle fiamme.

Alcune scintille hanno raggiunto i vestiti che si sono subito incendiati. Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza da Borgo, vigili del fuoco di Castelnuovo e carabinieri.

I pompieri hanno messo in sicurezza l'area e contestualmente sono intervenuti per spegnere i vestiti del 35enne. Nel frattempo da Trento è decollato l'elicottero che è atterrato nella zona del bicigrill.

Il ferito è stato immobilizzato e stabilizzato dall'equipe medica, quindi è stato trasportato all'ospedale del capoluogo con diverse ustioni.