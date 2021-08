Fiamme nel locale caldaia di una pizzeria, momenti di paura nella serata di ieri. Vigili del fuoco in azione

CASTELLO-MOLINA DI FIEMME. Vigili del fuoco in azione della serata di ieri per un incendio che si è sviluppato alla pizzeria Pineta in località Piazzol a Molina.

Le fiamme, secondo le prime informazioni si sarebbero sviluppate all'interno del locale caldaia che si trovava vicino al ristorante.

L'intervento immediato dei vigili del fuoco ha permesso di limitare i danni solamente a questo locale e di salvare il ristorante prima che le fiamme potesse propagarsi.

Ad intervenire sul posto sono stati vigili del fuoco di Molina, di Castello e Cavalese. Non ci sono stati fortunatamente feriti.