Incidente nella notte, schianto con lo scooter in rotatoria: 31enne in gravi condizioni elitrasportato al Santa Chiara

ARCO. E' stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Trento il giovane di 31 anni che questa notte è rimasto vittima di un incidente ad Arco.

L'incidente è avvenuto in via S. Caterina in rotatoria, a poca distanza dal supermercato.

Da una prima ricostruzione il giovane sarebbe finito con lo scooter a terra autonomamente. L'impatto con l'asfalto è stato molto violento.

Sul posto si sono portato i vigili del fuoco di Arco e i soccorsi sanitari. Visto le ferite gravi riportate dal ragazzo, la centrale di Trentino Emergenza ha deciso di far alzare da Trento l'elisoccorso con l'equipe medica.

Il giovane, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara.