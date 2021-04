Lo picchiano e gli sparano alle gambe, agguato al vescovo italiano Christian Carlassare

L'agguato poche ore fa nella sua Diocesi di Rumbek (Sud Sudan). Aggredita anche una suora, ora si trova in ospedale e le condizioni sono state giudicate stabili

VICENZA. Padre Christian Carlassare, 43 anni, è rimasto ferito in un agguato avvenuto nelle scorse ore in Sud Sudan.

A riferirlo è stata la fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre. Carlassare è originario di Schio, nel vicentino, ed è il più giovane vescovo italiano.

Secondo le prime informazioni, padre Christian che nei prossimi giorni avrebbe dovuto essere consacrato nella sede della diocesi di Rumbek, è stato prima picchiato assieme alla suora che si trovava con lui e poi due uomini armati gli hanno sparato alle gambe.

L'agguato, secondo quanto riferito dai Comboniani, sarebbe avvenuto a mezzanotte e mezza. Le persone armate hanno fatto irruzione nell'abitazione dove si trovava monsignor Carlassare per poi aggredirlo.

Carlassare è stato immediatamente ricoverato in una struttura medica dove è assistito in attesa dell'evacuazione a Nairobi attraverso Juba per ulteriori cure. Nessun dettaglio ancora sull'identità degli uomini armati, sul motivo del loro attacco né sul rapporto ufficiale dell'autorità locale.

I fedeli di Rumbek, diocesi a maggioranza dinka nata nel 1975, una delle etnie più numerose nel paese, avevano accolto padre Christian lo scorso 16 aprile.