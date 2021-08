Perde il controllo della mountain bike e cade: un 22enne sbatte la testa e resta a terra privo di sensi

L'incidente è avvenuto lungo la pista Peter Pan al Bike park Paganella. Un 22enne è stato traportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento

FAI DELLA PAGANELLA. Ha sbattuto la testa a seguito di una caduta in mountain bike e così è rimasto a terra privo di sensi. Un 22enne è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.

L'allerta è scattata poco prima delle 15 di oggi, venerdì 6 agosto, lungo la pista Peter Pan al Bike park Paganella.

Il biker di Verona ha perso il controllo del mezzo nella parte finale del tracciato, quindi è finito violentemente a terra.

Nella caduta il ragazzo ha sbattuto la testa e ha perso conoscenza temporaneamente, oltre a essersi procurato altri sospetti politraumi.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, il tecnico di Centrale operativa del soccorso alpino, con coordinatore dell'Area operativa Trentino centrale, ha chiesto l'intervento della Guardia attiva di turno a Fai della Paganella e dell'elicottero.

Il tecnico di Centrale operativa del soccorso alpino e l'equipe medica sono sbarcati sul posto in hovering. Il biker, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato a bordo dell'elicottero per essere trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.