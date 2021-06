Si schianta con l'auto e l'abbandona in mezzo alla strada: il giallo sulla Gardesana

E' successo ieri notte, sabato 12 giugno, a Brenzone, sul lago di Garda: ancora da chiarire le cause che hanno portato il conducente ad abbandonare il veicolo incidentato in mezzo alla strada

Foto d'archivio

BRENZONE (VERONA). Sono diversi gli abitanti di Brenzone che, sabato notte, hanno riferito d'aver sentito un forte colpo provenire dalla Gardesana, poco dopo la sorpresa: un veicolo era stato abbandonato, dopo un incidente che non ha coinvolto altri mezzi, in mezzo alla carreggiata.

Il sinistro, come riporta l'Arena, è avvenuto proprio in centro al paese: le dinamiche sono ancora da chiarire, ma a quanto pare il guidatore deve aver sbattuto violentemente contro un muretto al lato della carreggiata dopo aver perso il controllo del mezzo. Il conducente, anche in questo caso per ragioni ancora sconosciute, ha poi deciso di abbandonare l'auto di traverso in mezzo alla strada, creando una situazione di potenziale pericolo per gli altri utenti in transito sulla Gardesana. Non avendo ritrovato nessuno all'interno dell'automobile o nelle vicinanze, le forze dell'ordine ipotizzano che il sinistro non abbia fortunatamente causato feriti gravi.

Le indagini per risalire all'identità del conducente sono in ogni caso già cominciate, partendo dalla targa del veicolo e dall'analisi delle immagine raccolte dal sistema di videosorveglianza della zona. Grazie a questi elementi non dovrebbe essere difficile per le forze dell'ordine individuare il proprietario della vettura e il guidatore, che dovrà rispondere di quanto successo ieri notte.