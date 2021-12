Si schianta con l'auto e poi si ribalta finendo contro un altro mezzo (FOTO), momenti di paura per un 26enne

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri nell'Alto vicentino a Thiene. Sono in tutto quattro le persone ferite. Il 26enne è stato estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale

VICENZA. Prima lo scontro frontale con un'auto che porta al ribaltamento del mezzo e poi la collisione con un altro veicolo. Tremendo incidente nella serata di ieri nell'Alto vicentino dove è rimasto coinvolto un ragazzo di 26 anni. In tutto sono 4 i feriti che sono stati trasportati in ospedale.





L'allarme, come detto, è scattato nella serata di ieri. Sulla dinamica esatta dell'incidente saranno le forze dell'ordine a stabilirla. Dalle prime informazioni, il 26enne alla guida di una Golf da Thiene stava andando verso Marano Vicentino quando ad un certo punto, per cause in corso di accertamento, è entrato in collisione laterale con una Mercedes condotta da un 33enne per poi invadere la corsia opposta ribaltandosi più volte ed entrando in collisione frontale con un'altra macchina.





Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine oltre ai soccorsi sanitari e ai vigili del fuoco. Il 26enne è rimasto incastrato fra le lamiere ed è stato necessario l'uso delle pinze idrauliche per estrarlo. Successivamente è stato preso in cura dal personale sanitario che dopo averlo stabilizzato sul posto l'ha trasportato in ospedale.





A rimanere ferite sono state anche altre tre persone che si trovavano in una delle altre due persone ferite.