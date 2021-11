Violento tamponamento sulla Gardesana (FOTO): 4 giovani feriti e 2 auto distrutte

DRO. L’incidente è avvenuto nella notte fra il 13 e il 14 novembre quando due auto sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento avvenuto lungo strada statale 45 bis della Gardesana nel territorio comunale di Dro.

Secondo una prima ricostruzione,poco dopo lo svincolo per Ceniga procedendo in direzione Pietramurata. I motivi all’origine dell’incidente non sono ancora chiari ma a tradire uno dei due conducenti potrebbe essere statoIl bilancio parla distando alle prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita.

I due veicoli hanno riportato danni notevoli tanto che per rimuoverli è stato necessario l’intervento di due carro attrezzi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Dro, i sanitari e i carabinieri che si sono occupati di mettere in sicurezza la strada. Le operazioni si sono protratte fino dopo alle 2 del mattino.