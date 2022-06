Covid in Trentino, 0 decessi nelle ultime 24 ore e sono stati trovati 383 positivi. Sale il numero dei ricoveri in ospedale

TRENTO. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, mentre sono stati trovati 383 positivi. Sale il numero dei ricoveri in ospedale. Sono 127 i guariti per un totale di 167.691 guarigioni da inizio epidemia. Questo il report di oggi, giovedì 23 giugno, per quanto riguarda la situazione epidemiologica sul territorio.

Sono stati analizzati 1.553 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati trovati 6 positivi dall'analisi di 177 test molecolari; 377 i casi che sono stati trovati a fronte di 1.376 antigenici. Il totale è di 383 casi per un rapporto contagi/tamponi a 24,7% con il contagio che conferma il trend degli ultimi giorni con un test su quattro positivo.

Suddivisione per classi di età: 3 nuovi contagi in fascia 0-2 anni; 0 casi tra 3-5 anni; 6 casi tra 6-10 anni; 5 casi tra 11-13 anni; 11 casi tra 14-18 anni; 119 casi tra 19-39 anni; 123 casi tra 40-59 anni; 48 casi tra 60-69 anni; 38 casi tra 70-79 anni e 30 casi di 80 o più anni. Attualmente non ci sono classi in isolamento con lezioni in didattica a distanza.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore e attualmente ci sono 32 (+3) pazienti ricoverati, di cui 0 (stabile per il terzo giorno) nel reparto di rianimazione. Ieri sono stati registrati 7 ricoveri e 4 dimissioni.

Campagna vaccinale. Sono 1.225.701 le dosi somministrate in Trentino, di cui 428.388 seconde dosi e 346.655 terze dosi.