Divampano le fiamme e il fumo avvolge un palazzo a Bolzano (VIDEO): intervengono i vigili del fuoco

Numerose le forze impiegate nello spegnimento dell'incendio che stanno lavorando per tenere sotto controllo le fiamme. Sul posto sono accorsi in supporto al corpo permanente, anche i vigili del fuoco di San Giacomo - Agruzzo oltre che le forze dell'ordine

BOLZANO. Le fiamme sono divampate all'interno di un edificio in via maso della Pieve a Bolzano.

E' intorno alle 11:27 che è scattato l'allarme per i vigili del fuoco che rapidamente sono intervenuti sul posto per domare l'incendio. Sono numerose le forze impiegate per lo spegnimento delle fiamme a cui è seguito una fitta coltre di fumo nero.

Tutte le forze impiegate nello spegnimento stanno lavorando per tenere sotto controllo l'incendio.