Grave incidente mentre usa la mola a disco: un uomo si è tagliato una mano ferendosi anche all'addome. Elitrasportato a Trento

ROVERETO. Grave incidente a Rovereto nelle prime ore di questo pomeriggio. Dalle prime informazioni a rimanere coinvolto è stato un uomo che stava svolgendo dei lavori con l'utilizzo di una mola a disco.

Ad un certo punto, però, per cause in corso di accertamento, l'uomo si sarebbe tagliato una mano e si sarebbe anche provocato una ferita profonda all'addome.

Immediatamente è stato dato l'allarme e vista la situazione è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso con l'equipe medica d'emergenza. Ad intervenire anche i vigili del fuoco per il supporto e i soccorsi sanitari con un'ambulanza.

L'uomo con gravi ferite è stato stabilizzato sul posto per essere poi elitrasportato in ospedale. Non si conoscono al momento le sue condizioni sanitarie. Ad intervenire anche i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione di quello che è successo.