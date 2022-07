Grosso rogo nell'Alto Garda (FOTO), i vigili del fuoco salvano una villetta: prelevano l'acqua dal Sarca e intervengono con i mezzi meccanici per spegnere l'incendio

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenuti nell'Alto Garda per un grosso incendio partito da alcune ramaglie. Inoltre sempre oggi sono iniziate le operazioni di riempimento, tramite cisterna di acqua potabile in dotazione al corpo di Arco, del serbatoio dell'acquedotto al servizio della frazione di Bolognano

ARCO. Una densa colonna di fumo si è sviluppata nell'Alto Garda e poi l'incendio ha iniziato a propagarsi verso la vegetazione e verso alcuni edifici. Un'operazione complessa per i vigili del fuoco che hanno prelevato l'acqua dal fiume Sarca per assicurare un costante rifornimento dell'autobotte.

L'allerta è scattata nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 luglio, in via dei legionari Cecoslovacchi nel centro abitato di Arco. A bruciare alcune ramaglie con il rogo che si è velocemente alimentato per le temperature molto elevate di questo periodo.

L'incendio ha interamente coinvolto le ramaglie e si è diretto verso un edificio abbandonato ma anche verso la vegetazione e verso una villetta nella quale abitano alcuni residenti spaventati dalla dimensione del rogo.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Arco, il tempestivo intervento della squadra reperibile ha permesso di fermare il più rapidamente possibile il fronte che si è propagato verso le piante e la casa abitata.

Un'attività complessa per la siccità e per la scarsità di acqua, tanto che i rifornimenti alle autobotti sono stati fatti prelevando acqua direttamente dal fiume Sarca e assicurare così continuità di intervento.

Le ultime operazioni di spegnimento sono in corso anche mediante l'utilizzo di apparecchiature meccaniche per movimentare il materiale. Diverse le persone che hanno osservato l'evento per la vicinanza della piscina comunale di Prabi e della pista ciclabile. Sono anche in corso le attività dei tecnici e dei carabinieri per verificare l'origine del grosso incendio.

Sempre oggi sono iniziate le operazioni di riempimento, tramite cisterna di acqua potabile in dotazione al corpo di Arco, del serbatoio dell'acquedotto al servizio delle abitazioni in località Gazzi, frazione di Bolognano, un' area che conta circa 600 residenti.