Mondiali di ciclismo, viabilità in tilt: code e rallentamenti in città (FOTO)

TRENTO. Situazione non semplice a Trento per quanto riguarda la viabilità. Oggi sono iniziati i campionati del mondo Uci Gran Fondo, manifestazione di punta del settore cicloamatori in programma fino al 18 settembre, e alcune strade sono rimaste chiuse per consentire il passaggio in sicurezza dei ciclisti.

Chiusure che, purtroppo, già a partire dalla tarda mattinata hanno portato al bloccato di gran parte della città con code e rallentamenti che si sono registrati nella zona di piazza Venezia, via Giunti ma anche in altre zone sud della città.





Per consentire il corretto svolgimento delle manifestazioni, viene previsto il divieto di transito e di sosta su tutto il tracciato del percorso. Oggi è il più critico, con il blocco del traffico negli abitati di Ravina, Romagnano, Mattarello e a sud della città (via Degasperi) tra le 8.45 e le 11.45 e tra le 13.45 e le 16.45.

Altro momento di chiusura strade è previsto per la serata di domani, venerdì 16 settembre, quando la gara si sposterà alle Albere. Dalle 18.30 alle 20.30 ci sarà il divieto di transito e sosta in via Sanseverino, via Monte Baldo, corso Lavoro e della Scienza fino in zona arrivo in via Olivetti. Il percorso della crono a squadre implica la chiusura in fascia tardo pomeridiana (18-20) di tutta la zona del quartiere delle Albere, di via Sanseverino e via Monte Baldo. Le criticità, spiega l'amministrazione comunale, sono minime e non interessano il trasporto pubblico.