Scivola e cade mentre pota un olivo: elitrasportato all’ospedale in codice rosso

Foto d'archivio

ARCO. L’allarme è scattato intorno alle 15e30 quando un uomo è caduto da una pianta. L’incidente è avvenuto in località Moletta di Arco dove, stando a una prima ricostruzione, un 66enne stava potando un olivo. A un certo punto però l’uomo è scivolato perdendo l’appiglio ed è rovinato al suolo.

Una volta ricevuto l’allarme sul posto si sono precipitati i soccorsi. Vista la situazione è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che si è alzato in volo da Trento.

Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco di Arco che hanno messo in sicurezza l’area e aiutato l’elicottero nelle operazioni di atterraggio. Il 66enne è stato stabilizzato e imbarellato per poi essere elitrasferito in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.