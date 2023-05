Enorme masso in strada dopo la frana (FOTO): si lavora per demolire la roccia e liberare la carreggiata

BOLZANO. Sono “a pieno ritmo”, fanno sapere i vigili del fuoco volontari di Laces, i lavori per la bonifica e la messa in sicurezza della Ss38 della Val Venosta dopo la spaventosa frana della scorsa notte (Qui Articolo).

Alcuni enormi massi erano infatti finiti sulla carreggiata, travolgendo anche un'auto a bordo della quale si trovavano 4 giovani (che fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo), dopo aver causato grossi danni anche alla pista ciclabile e alla vicina campagna.

Vista la mole del materiale che ha invaso la Ss38 (il più pesante dei massi che hanno raggiunto la statale è di quasi 100 quintali) fin da subito il traffico è stato deviato su altre arterie e le autorità hanno fatto sapere che la statale sarebbe rimasta chiusa per diversi giorni.

Come anticipato infatti, in queste fasi gli addetti stanno portando avanti i lavori di messa in sicurezza e di bonifica e “si sta facendo di tutto per liberare la statale il prima possibile” dicono i vigili del fuoco e per mettere in sicurezza nuovamente il tratto interessato.

“Ancora una volta – scrivono i pompieri – chiediamo pazienza e comprensione con l'attuale situazione del traffico a Laces”.