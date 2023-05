Incidente sul lavoro, un operaio cade dalla scala e sbatte la testa a terra. Un 59enne trasportato in elicottero all'ospedale

TENNO. Incidente sul lavoro in Trentino, un operaio è caduto da una scala. Un 59enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Trento.

L'allerta è scattata poco dopo le 9 di oggi, martedì 23 maggio, in un cantiere nella campagna che circonda il centro abitato di Ville del Monte in località Calvola sul territorio di Tenno nell'Alto Garda.

Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio è scivolato dalla scala, cadendo da circa 2 metri di altezza sbattendo la testa e la schiena a terra.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, elicottero, vigili del fuoco di Tenno, con sei operatori e tre mezzi, e gli ispettori della Uopsal.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre il personale sanitario si è preso carico del ferito, rimasto sempre cosciente. Fortunatamente le sue condizioni non sembrano gravi e l'operaio dovrebbe aver riportato solo ferite lievi e qualche botta. Immobilizzato e stabilizzato, il 59enne è stato trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti e approfondimenti.