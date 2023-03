Inseguito su un motorino rubato, viene trovato con dell'esplosivo nella borsa. Fermato un 37enne in Vallagarina

ROVERETO. Scappa con un motorino rubato e una volta fermato dagli agenti viene trovato in possesso di esplosivo nella borsa, oltre che con degli arnesi da scasso. E' così che nella notte di giovedì 9 marzo la polizia della Questura di Trento avrebbe sventato un presunto colpo ai danni di uno degli esercizi commerciali in un centro della Vallagarina.

L'episodio si inserisce nell'ambito dei servizi della polizia per prevenire fenomeni di furti, rapine e danneggiamenti ai danni di negozi, casse continue e centri commerciali grazie anche alle diverse segnalazioni provenienti da cittadini.

Proprio la notte del 9 marzo scorso, durante l'attività di controllo di quelle vie, i poliziotti si sono imbattuti in due motocicli che procedevano a gran velocità. Così si è proceduto al controllo delle targhe dei mezzi che sono risultati però essere oggetto di furto, avvenuto tra l'altro soltanto poche ore prima.

Alla vista dei poliziotti, pronti a fermare i conducenti, le due coppie di motociclisti hanno aumentato la velocità, arrivando quindi a spingere gli agenti a inseguirli. Soltanto un motociclista è stato bloccato, mentre gli altri sono riusciti a fuggire.

Il soggetto risultava essere lo stesso che durante l'inseguimento aveva lanciato a bordo della strada una borsa al cui interno sono stati ritrovati arnesi per lo scasso e un dispositivo artigianale contenente esplosivo.

L'uomo, un trentino, classe 1985 e con diversi precedenti, è stato accompagnato negli uffici della Questura, dove, al termine degli accertamenti, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Rovereto, è stato tratto in arresto per il reato di tentato furto e fabbricazione, detenzione e porto illegale di esplosivi nonché denunciato per ricettazione.

Il 37enne, denunciato anche per ricettazione del motociclo, è stato portato nel carcere locale.