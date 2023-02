Viaggia contromano sull'autostrada e si schianta contro un altro veicolo: momenti di paura sull'A27

VITTORIO VENETO. Poteva trasformarsi in tragedia l'incidente che, nella serata di lunedì (6 febbraio) ha visto coinvolte due auto lungo l'A27, all'altezza di Vittorio Veneto: il conducente di un veicolo stava infatti proseguendo contromano lungo la corsia nord dell'autostrada quando ha centrato in pieno un altro mezzo.

A guidare l'auto che ha causato l'incidente un giovane di 27 anni che stava scendendo nel senso opposto di marcia nel tratto compreso tra i due caselli di Vittorio Veneto. Lo scontro è avvenuto all'altezza della galleria Monte Baldo ed il bilancio è di una persona ferita, secondo le prime informazioni fortunatamente non in modo grave.

Le forze dell'ordine stanno ricostruendo esattamente quanto accaduto, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, per capire quanto lungo sia il tratto percorso in contromano dal 27enne. L'incidente è avvenuto con un'altra vettura che stava viaggiando regolarmente lungo la corsia nord verso Belluno.

Proprio nella città capoluogo è stato trasportato il 27enne alla guida dell'auto in contromano, rimasto ferito, come anticipato, in maniera non grave. L'episodio è avvenuto pochi giorni dopo un altro ingresso in contromano in autostrada: in quel caso la protagonista era stata una 87enne che ha percorso ben 13 chilometri nel senso opposto di marcia sull'A28 (Qui Articolo).