Violento frontale tra due auto sulla Sp90: tre i feriti trasportati in codice rosso in ospedale

Il sinistro si è verificato lungo la Sp 90 all'altezza di Chizzola nel primo pomeriggio di oggi (13 febbraio): tre in tutto le persone coinvolte e portate al Santa Maria del Carmine

ALA. Violento frontale tra due auto lungo la Sp90: tre in tutto le persone coinvolte e trasportate in codice rosso al Santa Maria del Carmine di Rovereto. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 13 febbraio) ed il sinistro si è verificato nel territorio comunale di Ala, all'altezza dell'abitato di Chizzola.

Le esatte cause dell'incidente non sono chiare ma quel che è certo è che l'urto è stato molto violento ed entrambi i mezzi coinvolti hanno riportato seri danni nella parte anteriore, disseminando detriti per metri sull'asfalto. Dopo lo schianto è quindi scattata la chiamata d'emergenza e sul posto si è prontamente attivata la macchina dei soccorsi.

Nell'area dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Ala, che sono stati impegnati intorno alle 14 e 20 nelle operazioni di supporto al personale sanitario ed in quelle di messa in sicurezza dell'area e di gestione della viabilità. Sul posto anche l'auto sanitaria, l'ambulanza Stella d'Oro di Ala, i carabinieri ed il servizio gestione strade della Pat.

Foto Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino corpo di Ala