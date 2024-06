Città imbiancate e danni ingenti nelle campagne (VIDEO E FOTO): notte di violenti temporali e forti grandinate

BASSANO. Forti temporali e tantissima grandine si sono abbattuti su vari territori dal Bresciano, con bassa Valtrompia, la Valsabbia e la Valgobbia passando per il Bassanese (da Bassano a Villa d'Asolo fino a Montebelluna) per arrivare a Portogruaro che si è letteralmente imbiancata per il ghiaccio ''piovuto dal cielo''.

Il tutto lasciando sul campo tantissimi danni, soprattutto per l'agricoltura. Il Consorzio Bonifiche Veneto Orientale spiega che “questa notte un fortunale di forte intensità ha colpito la zona del Veneto Orientale, in particolare i comuni di Portogruaro, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Concordia e Annone Veneto. Il vento e la grandine hanno provocato danni all'agricoltura. A Portogruaro, in particolare, sono caduti 20mm di pioggia in pochissimo tempo accompagnati da grandine e dalla mancanza di energia elettrica. La squadra di reperibilità del Consorzio è intervenuta prontamente per garantire la funzionalità dell'idrovora Ronchi e dello scolmatore Lemene e ha monitorato costantemente il sistema automatizzato del telecontrollo. Nessun problema si segnala sulla rete idraulica minore''.





E quanto accaduto ha già mobilitato la Cia Venezia: "Il colpo di coda del maltempo ha imperversato sul Veneto orientale: Pramaggiore, Concordia Sagittaria, Annone Veneto, Portogruaro. È la zona della nostra provincia più vocata a vigneti. I danni sono ingentissimi, con i tralci rovinati dalla grandine. Il clima finora aveva anche rallentato la fase fito-sanitaria: le continue piogge infatti vanificano i trattamenti necessari per prevenire l’insorgenza di patologie. Chiederemo una deroga temporale, per salvare il salvabile. Nei prossimi giorni effettueremo una ricognizione della situazione, ma abbiamo il fondato timore di vedere fortemente compromessa la stagione viti-vinicola”.

Tornando alla Lombardia una tempesta di grandine si è abbattuta su Lumezzane ma danni si sono registrati anche a Sarezzo (dove già la scorsa settimana il maltempo aveva riempito di fango le strade. Nelle prossime ore è previsto il ritorno del caldo con una stabilizzazione delle condizioni meteo grazie all'arrivo dell’anticiclone africano.