Il futuro sposo festeggia l'addio al celibato vestito da Gesù, con tanto di tunica e croce. Per lui multa di 200 euro per comportamento considerato irriverente e blasfemo

Peccato, però, che travestirsi da Gesù, indossare una tunica bianca e portare una croce di legno, appositamente realizzata per l'occasione, sulle spalle e improvvisare una via crucis per le vie del centro cittadino di Jesolo sia un comportamento considerato blasfemo e irriverente e, dunque, passibile di sanzione. La croce è stata sequestrata dalla pattuglia intervenuta

Gli amici del futuro sposo avevano scelto un look decisamente particolare per festeggiare il matrimonio, ormai prossimo, dell'amico. Peccato, però, che travestirsi da Gesù, indossare una tunica bianca e portare una croce di legno, appositamente realizzata per l'occasione, sulle spalle e improvvisare una via crucis per le vie del centro cittadino di Jesolo sia un comportamento considerato blasfemo e irriverente e, dunque, passibile di sanzione.

Sabato sera, nella zona di piazza Marina, davanti a centinaia di persone che affollavano la zona, lo sposo è stato dunque fermato dalla polizia locale - allertata da una segnalazione - della località veneta: tutti i componenti del gruppo "di supporto" (non vestiti, per loro fortuna, da centurioni) sono stati identificati e il novello Gesù, un giovane trevigiano di Zenson al Piave, è stato sanzionato con una multa di 200 euro. E la croce in legno è stata sequestrata.

Il regolamento di polizia locale, come riporta il Gazzettino, è stato modificato dalla passata amministrazione comunale, prevedendo delle sanzioni per i comportamenti pubblici contrari al pubblico decoro, al buon gusto e ai culti religiosi.

Jesolo, da sempre meta di gruppi di amici e amiche veneti (ma anche provenienti dal Trentino o dal Friuli) per festeggiare gli addii al celibato e nubilato, ha deciso di mettere un freno a questo tipo di eventi e il numero si è notevolmente ridotto nel corso degli anni.