Il maltempo non dà tregua: da stasera in Trentino attese forti piogge. Allerta gialla in Alto Adige e altre 7 regioni

TRENTO. Una perturbazione in transito verso il Mar Ligure determinerà un marcato peggioramento delle condizioni del tempo su gran parte del Centro-Nord, associato a un deciso calo delle temperature. Allerta gialla in Alto Adige e in altre sette regioni. È quanto emerge dal comunicato della Protezione civile a cui ha fatto eco poco dopo l'analisi dell'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti per quanto riguarda la situazione in Trentino: da oggi, sabato 22 giugno, rischio di di rovesci in quota, specie sul Lagorai (e sta già facendo qualche tuono, pure in Valsugana). Un brusco peggioramento è atteso verso le 23, con rovesci da sud via via più estesi su tutto il Trentino a inizio notte.

Nella giornata di domenica quindi notte e mattina di pioggia fitta: su Valsugana e parte sud del Trentino ci saranno picchi di precipitazioni di 60-80 mm. Piogge che dovrebbero calare verso le 14, quando si attenueranno fino a smettere: fino a sera resterà però il rischio di rovesci in quota su tutta la provincia. Un tempo incerto che durerà per qualche giorno: solo da mercoledì 26 infatti le temperature torneranno a crescere, con tempo in miglioramento.