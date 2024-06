Maltempo, il Nord Ovest in ginocchio tra fiumi esondati e danni da milioni di euro (FOTO e VIDEO). Diversi escursionisti bloccati nei rifugi del Monte Rosa

Molte zone isolate e senza corrente elettrica e acqua. In arrivo il capo della Protezione civile nazionale per valutare il piano d'intervento e verificare la situazione dopo il maltempo che ha colpito in particolare valle d'Aosta e Piemonte

TORINO. Frane e smottamenti, zone isolate, una maxi-evacuazione nel Verbano-Cusio-Ossola. Una trentina di escursionisti è rimasta bloccata nei rifugi ai piedi del Monte Rosa. Questa la fotografia dei danni, ingenti, causati dalla violenta ondata di maltempo che ha colpito il Nord-Ovest dell'Italia, in particolare la valle d'Aosta e il Piemonte.

Aumenta il numero delle persone evacuate in elicottero nella vallata di Cogne, zona isolata e senza acqua in gran parte del paese perché l'acquedotto è stato portato via dal torrente.

Danni anche Valnontey, fuori uso la rete elettrica e l'acquedotto. A causa dell'ondata di piena della Dora Baltea vi sono state alcune esondazioni. Persone evacuate sul Gran Paradiso, ma anche famiglie soccorse a Montjovet.

A Cervinia i danni sono ingenti e si parla di milioni di euro perché tutti i negozi hanno i magazzini ai piani interrati e il torrente Marmore straripando ha riempito garage, boxe, e anche diversi locali.

Una trentina di persone è rimasta bloccata nei rifugi del Monte Rosa, nel territorio del Vco, per l'uscita dall'alveo, in diversi punti, del fiume Anza nella zona dell'alpe Burki.

In Piemonte ci sono stati smottamenti e sono stati segnalati danni ai ponti. I problemi maggiori sono localizzati, per il momento, nella zona Alagna Valsesia. A Campertogno sono in corso i lavori di ripristino degli acquedotti. Una ventina di campeggiatori sono rimasti isolati.

Nel frattempo il Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, è in partenza per Aosta, dove alle 22 di oggi, domenica 30 giugno, incontrerà le istituzioni locali e le strutture operative per fare il punto della situazione dopo l’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito la Regione.

Al vertice operativo, che si svolgerà alla sede della Protezione Civile regionale, parteciperà in video-collegamento anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oltre alle istituzioni e le omologhe strutture di protezione civile locali impegnate in particolare nel torinese interessato dagli effetti del maltempo.