Maltempo nel Canton Ticino (VIDEO), il drammatico bilancio sale a 3 morti. Un ponte è crollato travolto dall'acqua. Aree isolate e una colonia viene evacuata

CANTON TICINO. E' di tre morti il drammatico bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito il Canton Ticino. Un ponte è crollato, travolto dall'acqua. E' in corso l'evacuazione di una colonia. Molte le aree isolate. La situazione è molto delicata e gli interventi dei soccorritori sono molto complessi.

A causa del maltempo sono avvenute diverse frane in Vallemaggia e il ponte di Visletto è crollato: le valli Bavona, Lavizzara e di Campo non sono raggiungibili via terra.

A Mogno è presente una colonia estiva che accoglie una settantina di persone tra monitori e ospiti mentre a Peccia si trovano circa 300 persone, presenti per il locale torneo di calcio. In entrambi i casi nessuno ha riportato conseguenze ma le autorità valutano come procedere per la messa in sicurezza.

I soccorsi, spiega la polizia cantonale, sono difficili per le condizioni meteo. Nelle zone più colpite dalla perturbazione le comunicazioni, l'elettricità e l'acqua potabile sono interrotte.

La polizia ha spiegato che sono attivi cinque gli elicotteri e che lo Stato maggiore regionale ha chiesto il supporto dell'esercito.