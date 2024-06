Maltempo, nuovo peggioramento meteo: temporali e venti forti a Nord- Est, scatta l'allerta gialla su tre Regioni

TRENTO. Una profonda area perturbata di origine atlantica è causa di instabilità soprattutto sul centro Europa e nel corso della prossima notte tenderà a interessare parte delle regioni settentrionale.

E' attesa quindi una nuova fase di maltempo con precipitazioni, da sparse a diffuse, associate a temporali localmente intensi. In particolare in Veneto e Friuli Venezia Giulia con estensione all'Emilia Romagna. In Trentino la Protezione civile segnala possibili temporali con grandine, forti raffiche di vento e fulmini con l'invito alla popolazione di consultare le previsioni (Qui articolo).

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalle prime ore di lunedì 1 luglio, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia e Veneto, in estensione dal pomeriggio all’Emilia Romagna.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Da qui la decisione di pubblicare l'avviso di allerta gialla.