Mezzo pesante si rovescia sulla statale (FOTO), strada chiusa e traffico in tilt: intervengono i soccorritori

All'arrivo dei soccorsi, il conducente fortunatamente era già riuscito a liberarsi: è stato trasportato in ospedale per accertamenti

BRUNICO. L'allarme è scattato attorno alle 07e15 di oggi, 22 marzo, quando il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo del camion, che si è ribaltato. L'incidente è avvenuto lungo la statale della Val Pusteria.

Per cause da accertare, il mezzo pesante si è rovesciato all'altezza della discarica. Dopo la chiamata ai soccorsi, l'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo. Sul posto si sono portati i pompieri di Brunico, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e al (complesso) recupero del mezzo pesante.





Il conducente fortunatamente era già riuscito a liberarsi, uscendo dall'abitacolo in autonomia: è stato trasportato all'ospedale dai sanitari della Croce Bianca per gli accertamenti del caso.

Il camion è stato nel frattempo recuperato con l'ausilio dell'autogrù: durante l'operazione la strada è stata chiusa al traffico. Nono sono mancati rallentamenti e disagi alla circolazione.