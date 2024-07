Momenti di paura al lago: punto da un insetto si salva dallo shock anafilattico con l'adrenalina

Un giovane austriaco, consapevole di essere allergico, aveva con sè la dose dell'unico farmaco in grado di far regredire lo shock anafilattico e ha avuto grande sangue freddo dell'auto effettuarsi l'iniezione, evitando così conseguenze tragiche

LEVICO TERME. Momenti di paura nel pomeriggio di oggi - sabato 27 luglio - sulla spiaggia libera del Lago di Levico.

Un giovane di nazionalità austriaca, che si trova in Trentino per partecipare al Citf (Concorso Internazionale dei Vigili del Fuoco), in corso di svolgimento a Borgo Valsugana, è stato punto da un insetto.

Consapevole di essere allergico, il ragazzo aveva con sé la necessaria dose di adrenalina, l'unico farmaco in grado di far regredire lo shock anafilattico e salvare la vita della persona.

Immediatamente, dimostrando grande sangue freddo, ha provveduto ad "auto" effettuarsi l'iniezione, mentre i compagni che si trovavano con lui hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono sopraggiunti tempestivamente i vigili del fuoco di Levico Terme e i sanitari: il giovane è stato preso in cura dal personale medico e trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento per tutti gli accertamenti del caso.