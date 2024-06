"Non troviamo personale", in centro la pizzeria ''Assaje'' costretta a rinviare l'apertura a settembre: "Situazione difficile su tutto il territorio"

“Assaje” si trova in largo Carducci a Trento nei locali che negli scorsi anni erano stati occupati, per un breve periodo, da Pescaria. I responsabili stanno cercando una quindicina di persone

TRENTO. Nessuna apertura, a Trento la pizzeria gourmet "Assaje" ha deciso di rinviare tutto a settembre. I festeggiamenti sono stati posticipati. Il motivo? La mancanza di personale che ha reso impossibile anche avviare una qualsiasi formazione.

“Il problema della carenza di personale esiste ed è molto grave” ci spiega il responsabile Giancarlo. Una criticità che si rileva non solo in Trentino ma anche in altre regioni.

“Noi stiamo cercando una quindicina di persone – ci spiega il responsabile – ma al momento la risposta è stata insufficiente. Oltretutto dovremmo prendere del personale da altre pizzerie che abbiamo in giro per l'Italia e spostarle su Trento per avviare la formazione dei nuovi assunti ma questo è impossibile visto la situazione che ci troviamo davanti”.

“Assaje” si trova in largo Carducci nei locali che negli scorsi anni erano stati occupati, per un breve periodo, da Pescaria. Quello della mancanza di personale è un problema che sta attanagliando diverse attività e l'arrivo dell'estate sta rendendo la situazione ancora più difficile.

Dal punto di vista dei locali la catena “Assaje” punta sull'attenzione particolare nel curare gli arredamenti interni ed esterni “in modo che sia garantito un alto livello di replicabilità e che, allo stesso tempo, sia richiamato uno spaccato della città partenopea nei decori, negli arredi, nelle “riggiole” (piastrelle)”.

Nell'offerta ci sono pizze e fritti all'insegna del gusto napoletano con prodotti di alta qualità e un'attenzione anche al territorio. Ai clienti verrà offerta una pizza napoletana e una pizza più croccante oltre a qualche tipologia di Poke e di hamburger. Non mancheranno ovviamente i dolci.

Per chi cerca lavoro è possibile inviare la proprio disponibilità utilizzando la sezione apposita presente sul sito https://www.assaje.it/carriera/