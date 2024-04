Operazioni di smontaggio di un'enorme gru: chiuso al traffico per qualche ora il primo tratto di via Torre Verde, tra gli incroci con piazza Dante e via Gazzoletti

TRENTO. Sono in corso dall'alba di oggi, e dureranno presumibilmente sino al pomeriggio di domenica 21 aprile, le operazioni di smontaggio dell'enorme gru utilizzata negli ultimi mesi per i lavori nel primo tratto in via Torre Verde.

La strada è stata momentaneamente chiusa nel percorso compreso tra l'incrocio con piazza Dante e l'incrocio con via Gazzoletti, di fronte al Consorzio dei Comuni, per consentire lo svolgimento della complessa operazione in condizioni di totale sicurezza.

Per chi dovesse procedere in direzione Nord sarà dunque obbligatoria una brevissima deviazione con transito in piazza Dante e via Gazzoletti, per reimmettersi nuovamente su via Torre Verde prima di piazza Silvio Pellico.

La scelta di effettuare lo smontaggio nella mattinata di domenica non è stata ovviamente casuale: così facendo vengono limitati al massimo i disagi per gli automobilisti, considerato il minor transito di veicoli rispetto ad una normale giornata lavorativa.