“Sarete insieme per sempre", dolore a Brentonico per la scomparsa di Tiziano Bianchi e la mamma Lidia. Il sindaco: "Una notizia che ha sconvolto la comunità"

BRENTONICO. “Era difficile anche solo immaginarvi un giorno da soli, ma così é ancora più difficile”, “Ci mancherete” e ancora “Tu e la mitica Lidia...insieme per sempre”. Sono tantissimi i messaggi di dolore che stanno arrivando in queste ore per la morte di Tiziano Bianchi e la madre Lidia. Due scomparse che hanno sconvolto la comunità di Brentonico.

Su quello che è successo sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine anche se si ipotizza che alla morte della madre (molto anziana), trovata senza vita nel letto, Bianchi avrebbe accusato un malore che si è rivelato fatale proprio nel vialetto di casa.

Quando sono arrivati sul posto i soccorsi, purtroppo, per entrambi non si è potuto fare nulla. Il decesso dell'anziana madre risalirebbe alla notte.

Tiziano Bianchi era molto conosciuto nel settore della viticultura in Trentino. “Giornalista e blogger con uno sguardo curioso, e a volte provocatorio, verso la politiche agricole” si definiva così sui social. Appassionato di vino, animatore di degustazioni e di iniziative a sfondo enologico, è stato tra i fondatori di Skywine - Quaderni di Viticultura e di Trentino Wine.

A ricordare Bianchi e la madre è il sindaco Dante Dossi che ha appreso del dramma in mattinata. “Tiziano era una persona molto particolare – spiega – era molto franco e sicuramente, assieme alla madre, sono una perdita davvero importante per Brentonico”.

Tiziano Bianchi era a fianco della madre Lidia quotidianamente. “ Ha dedicato gli ultimi anni - ha spiegato Dossi - in maniera totale alla mamma per la sua assistenza. Quello che è successo è un dolore enorme”.