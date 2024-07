Scivola su di una lingua neve e precipita per decine di metri: un'escursionista di 29 anni elitrasportata in ospedale dopo un complicato intervento del Soccorso Alpino

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. Mentre sta per attaccare il sentiero Nico Gusella, nel gruppo delle Pale di San Martino, scivola su di una lingua neve e cade per decine di metri, finendo sul ghiaione e procurandosi diversi traumi

Protagonista della caduta è stata una donna di 29 anni di San Marino che, assieme a tre compagni, si trovava a quota 2.500 metri di quota, poco prima di affrontare il sentiero attrezzato Gusella.

Ad attivare i soccorsi, verso le 14.30, sono stati gli escursionisti che si trovavano con lei: da Trento è decollato l'elicottero che è atterrato a San Martino di Castrozza per imbarcare due tecnici del Soccorso Alpino, pronti ad intervenire nel caso in cui la nebbia - presente in quota - avesse reso obbligatorio l'intervento via terra.

Altri tre operatori erano pronti in piazzola: arrivato sul luogo dell'incidente l'elicottero ha sbarcato i due soccorritori e il tecnico di elisoccorso e, successivamente, con una seconda rotazione, sono stati trasportati in quota medico, infermiere e un altro tecnico del Soccorso Alpino.

La donna, rimasta sempre cosciente, è stata dunque stabilizzata in loco e imbarellata. Il diradarsi della nebbia ha permesso l'intervento dell'elicottero, con l'infortunata che è stata issata a bordo grazie all'utilizzo di numerosi verricelli.

Successivamente la 29enne è stata trasportata all'ospedale Santa Chiara in codice rosso per gli accertamenti le cure del caso. L'intervento è durato complessivamente due ore.