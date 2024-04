Si schianta con l'auto nella galleria e si rovescia in mezzo alla strada (FOTO), spaventoso incidente e traffico in tilt sulla Gardesana

L'incidente all'interno della galleria Montevideo. Il conducente si è schiantato contro la parete del tunnel e l'auto si è rovesciata in mezzo alla strada. Intervento della macchina dei soccorsi, traffico in tilt sulla Gardesana

TRENTO. Un'auto si è rovesciata in galleria e traffico completamente in tilt sulla Gardesana per entrare a Trento. Il conducente è stato liberato dai vigili del fuoco e trasferito all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 17.45 di oggi, domenica 7 aprile, lungo la strada statale 45bis della Gardesana.

Il conducente ha perso il controllo del veicolo all'interno della galleria Montevideo nella zona di Cadine. Alla fine del tunnel si è schiantato contro la parete e il mezzo si è rovesciato lungo la carreggiata.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Cadine con il supporto del corpo di Sopramonte e polizia locale per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre i pompieri hanno aiutato il conducente, affidato alle cure del personale sanitario.

Il ferito è stato preso in carico dall'equipe medica e dopo una prima assistenza è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento.

La viabilità sulla Gardesana verso il capoluogo è in crisi. La circolazione è stata bloccata per permettere l'intervento dei soccorritori e il traffico è stato deviato ma si sono formate lunghe code di macchine. Sono in corso le operazioni di rimozione della vettura, della pulizia della sede stradale e per il ripristino della piena sicurezza.