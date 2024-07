Terrore alla festa di San Prospero, due ragazze proiettate dalla giostra Top Spin travolgono una giovane passante. Il sindaco: "Dramma per la comunità. Oggi stop al luna park"

E' successo nella tarda serata di ieri e le tre ragazze sono state portate d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento. Da una prima ricostruzione, che dovrà essere confermata dalle forze dell'ordine, mentre i seggiolini roteavano ci sarebbero stati dei problemi meccanici e le due ragazze sono state sbalzate a diversi metri di distanza. Una delle giovane è finisce per colpita una terza ragazza che stava passeggiando

BORGO VALSUGANA. Sono tre le giovani coinvolte nel terribile incidente che si è verificato ieri sera, attorno alle 23, alle giostre organizzate in occasione della Festa di San Prospero.

Ad assistere a quello che è successo è il sindaco di Borgo Enrico Galvan. “Mi trovavo a passeggiare vicino alla giostra – ci racconta – si tratta del Top Spin. Ad un certo punto mentre i seggiolini stavano roteando è avvenuto l'incidente”.

Sulla dinamica di quello che è successo sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Dalle prime informazioni l'incidente potrebbe essere stato causato da alcuni problemi meccanici ai seggiolini dove si trovavano le due ragazze. Ma, come già detto, occorrerà attendere i risultati dei rilievi delle forze dell'ordine per capire l'origine dell'incidente.

“Le giovani – spiega ancora Galvan – sono state scaraventate a terra in maniera violenta ed una delle due è finita contro un'altra ragazza che stava camminando vicino alla giostra”. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto si sono portati prontamente i sanitari con due elicotteri d'emergenza insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine.

Le tre giovani sono state portate in ospedale. Una, quella che si trovava a passeggiare vicino alla giostra, ha riportato ferite più lievi, e sarebbe stata dimessa nel corso della notte. Sono ancora ricoverate all'ospedale Santa Chiara di Trento le altre due giovani, una in condizioni più gravi, che sono state scaraventate dalla giostra.

La giostra Top Spin è stata posta sotto sequestro. Per la giornata di oggi, intanto, il sindaco di Borgo Valsugana ha deciso sospendere l'attività del luna park.

“Ringrazio – ha scritto in un post di Facebook - gli operatori di Trentino Emergenza per il pronto intervento e le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i volontari che hanno permesso di gestire l'emergenza. Per rispetto delle persone coinvolte e della grave tragedia che ha colpito la comunità tutta si è deciso di sospendere nella giornata di oggi l'attività di tutte le giostre. Rivolgiamo una preghiera affinché chi è stato coinvolto possa tornare ai propri cari il prima possibile”.