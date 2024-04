Tragico incidente in mattinata in A22: furgone tampona mezzo pesante: morto il conducente. Lunghissime code in direzione di Modena

NOGAROLE ROCCA. Un incidente mortale sull'A22, nel tratto tra Nogarole Rocca e Mantova Nord, in direzione di Modena, ha mandato in tilt il traffico autostradale.

A perdere la vita è stato l'autista di un furgone, un uomo originario dell'Est Europa, che ha tamponato un mezzo pesante. L'incidente si è verificato verso le 10 e il traffico risulta tutt'ora congestionato con lunghissime code.

Sono stati chiusi in entrata - in direzione sud - i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca per consentire i soccorsi. In precedenza era stata la carreggiata sud ad essere chiusa per un rimorchio che si era ribaltato, poi è stata riaperta una sola corsia per consentire il passaggio dei pendolari, mentre alle ore 9.30 la carreggiata era stata chiusa nuovamente per la rimozione del rimorchio.