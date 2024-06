Una tromba d'aria scoperchia tetti e danneggia auto, a Verona l'allerta per gli automobilisti: ''Attenzione a pioggia e fulmini''

VERONA. ''Forte temporale in atto su Verona con pioggia e fulminazioni in atto; prestare attenzione alla guida''. Questo il messaggio di allerta diramato da Verona Mobilità per la provincia al quale si aggiunge quello riferito al forte afflusso di auto verso la città scaligera dal lago dove il brutto tempo sta scoraggiando molti turisti. Forti le piogge sul Garda, da quello sponda veronese fino a quella trentina. Ed effettivamente il maltempo pare non voler lasciare il Nord Est con continui acquazzoni, dal Trentino al Veneto, grandinate, fulmini e vento.

Nel rodigino addirittura una tromba d'aria ha creato molta apprensione e diversi danni generandosi per lo scontro tra masse d'aria tra il ferrarese e il rodigino.

La tromba d'aria ha causato diversi danni: tetti scoperchiati e allagamenti a Rovigo, prima di spostarsi rapidamente verso Boara Pisani, Lusia e Lendinara. Sono state oltre 100 le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco, spiega l'Ansa.

Nel parcheggio di un centro commerciale, le auto in sosta sono state colpite dalle lamiere di copertura di un capannone di un emporio dell'abbigliamento che si trova dall'altra parte della strada. Tergicristalli e lunotti posteriori sono andati distrutti.