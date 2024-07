Bilancio Pat, dagli aiuti alle famiglie alla scuola ecco i punti ottenuti dalle minoranze: "Noi compatti, dal centrodestra solo un atteggiamento di scontro"

TRENTO. “Un assestamento di bilancio carico di numeri e scarico di effetti trasversali sul Trentino. Un vuoto che in parte è stato colmano grazie alle nostre proposte”. Le minoranze in Consiglio provinciale usano queste parole per commentare la manovra di assestamento la cui discussione è terminata la scorsa notte dopo un lungo braccio di ferro.

Era, infatti, già passata l’1 di notte quando è iniziata, dopo l’approvazione del disegno di legge 35, la trattazione dell’ultimo punto all’ordine del giorno della sessione di assestamento di bilancio in Consiglio provinciale, quello relativo alla delibera di Giunta di approvazione del Defp, il Documento di economia e finanza provinciale 2025-2027. La votazione si è conclusa all’1.25 con l’approvazione dell’aula con 20 sì e 14 no.

A tenere banco alcuni punti: gli emendamenti riguardanti l'aumento delle indennità per i vertici della camera di commercio, delle indennità per le agenzie della Pat e gli adeguamenti a presidente e assessori provinciali (Alla fine abrogati); la riduzione da 5 a 2 anni del periodo dopo il quale gli ex consiglieri provinciali possono essere nominati in società pubblica (Abrogata); l'articolo 43 sugli hotel di lusso edificabili in aree agricole non di pregio (Per il quale le minoranze hanno ottenuti dei 'paletti').

“Siamo riusciti ad attenere dei risultati importanti” ha spiegato Francesco Valduga. “Sull'articolo 10 avevamo già mostrato nel nostre perplessità ed è stato poi addirittura abrogato. Per quanto riguarda l'articolo 43, invece, si è arrivati a perimetrare la possibilità di deroga al consumo di suolo delle aree agricole non di pregio solo per aree in contiguità con quelle urbanizzate. Abbiamo consentito veramente un maggiore rispetto per il territorio”.

Le minoranze ( L'Alleanza Democratica Autonomista insieme a Onda) hanno poi sottolineato l'impronta data su altri temi nonostante la quasi totalità degli ordini del giorno presentati fossero stati falcidiati. “Il lavoro che abbiamo fatto – ha spiegato anche la consigliera Paola Demagri – è stato importante ed è stato portato avanti grazie alla forte unione e collaborazione fra tutte le forze di minoranza. Il machismo mostrato dalla maggioranza di centrodestra non è servito poi a molto”.

In tema di sostegno alle famiglie nella manovra di bilancio la disciplina dell'addizionale regionale sull'Irpef sarà modificata per consentire di introdurre maggiori gradualità, tenendo anche conto dei figli a carico. Un impegno lo si è ottenuto anche in tema di cooperazione internazionale dove sono state incrementate le risorse per 500 mila euro sul 2025 e il 2026.

Ci sono poi i temi della salute e del sociale dove sono stati stanziati 200 mila euro per il 2024 e 500 mila euro per il 2025 per il recupero straordinario delle liste d'attesa. Nella dotazione organica dell'Apss verrà considerata l'assunzione di psicologi dedicati al sostegno dei malati oncologici.

Sull'abitare sociale per persone con disabilità sono stati stanziati 250 mila euro. Oltre a questo, verrà sostenuta la robotizzazione del processo di allestimento delle terapie oncologiche (Voluta da Demagri) e la distribuzione diretta dei farmaci negli ospedali periferici.

Sul diritto alla casa è stato aumentato di un milione il contributo integrativo al canone d'affitto sul libero mercato e si tiene conto dei canoni di locazione della prima casa nella determinazione dell'assegno unico provinciale per aiutare le famiglie in difficoltà. Interventi si sono ottenutI anche nel settore della scuola a partire dal finanziamento del sistema per la didattica a favore dei bambini e dei ragazzi audiolesi (200 mila euro), l'acquisto di arredi e attrezzature per le scuole d'infanzia equiparate e sono stati anche migliorati i criteri per la stabilizzazione degli insegnanti della formazione professionale provinciale. Per i segretari comunali sono state aumentate le risorse per le retribuzioni dei segretari comunali.

“Ha sorpreso l'approccio 'mascolino' della maggioranza – ha spiegato Filippo Degasperi – che è comunque durato ben poco. Abbiamo portato un approccio costruttivo e propositivo che dall'altra parte non è stato evidentemente condiviso. L'impegno messo ha permesso di mettere in campo proposte importanti”. Il consigliere di Onda ha rivendicato l'emendamento sulla stabilizzazione degli insegnanti della scuola professionale, tema da tempo portato avanti.

A parlare di situazione surreale causata dall'atteggiamento del centrodestra è stato invece il consigliere Alessio Manica mentre Roberto Stanchina ha puntato il dito contro una maggioranza “che non dialoga con le minoranze”. “Il governatore Fugatti non è stato mai visto – ha continuato Stanchina – e la mediazione faticosa è stata portata avanti dall'assessore Mario Tonina”. La consigliera Chiara Maule sulla stessa linea dei colleghi ha parlato dell'emendamento approvato riguardante il sostegno all'abitare per disabili adulti che cercano di avere una vita autonomia e degli psicologi per pazienti oncologici.

A criticare l'atteggiamento del centrodestra in aula anche la consigliera Lucia Maestri. “ Un atteggiamento al limite” ha spiegato. “La maggioranza ha inteso le minoranze come un ostacolo, un fastidio a tal punto da alzare i toni nei nostri confronti. Un comportamento a cui noi abbiamo risposto con l'unità, al capacità di approfondimento portando a casa dei risultati”.