Uccisione Kj1, anche il ministro del Governo Meloni contrario: ''Soppressione non è la soluzione. Incauta la scelta di sfruttamento dell'immagine dell'orso in Trentino''

Il ministro Pichetto Fratin commenta quanto accaduto in queste ore in Trentino e rilancia una delle ipotesi considerate da tutti meno praticabili: ''Certamente una via da percorrere è la sterilizzazione e ci stiamo lavorando con Ispra. Ma questa misura se non accompagnata da corretta informazione ai cittadini e da nuove azioni, rischia di essere insufficiente''

TRENTO. "L'ho già detto al presidente Fugatti: la soppressione dei singoli orsi non è la soluzione del problema". Questo il ministro dell'Ambiente del Governo Meloni, Gilberto Pichetto Fratin, in una nota sull'uccisione di Kj1. Dichiarazioni che, di fatto, scaricano il presidente Fugatti e la decisione di abbattere l'orsa che aveva difeso i tre cuccioli dall'incursione improvvisa di un turista francese in quota, sopra Dro.

Lo sdegno è unanime dalle associazioni animaliste a buona parte della classe politica compresi gli esponenti del centrodestra (di quelli del centrosinistra non si sente fiato nemmeno in queste occasioni). Dall'ex ministra del Governo Berlusconi Michela Brambilla alla senatrice Biancofiore c'è grande tristezza per quanto accaduto e il giudizio politico è di netta censura di quanto accaduto.

Ed anche il ministro dell'Ambiente non si può dire che abbia apprezzato quanto accaduto ribadendo come quello dell'abbattimento non possa essere una formula di gestione del fenomeno (ma solo l'extrema ratio nel caso si manifestino esemplari pericolosi). "Comprendo lo stato d'animo degli amministratori e della popolazione - spiega il ministro rivolgendosi ai trentini - ma oggi viviamo gli effetti di un errore del passato, dovuto a un'incauta scelta di sfruttamento turistico dell'immagine dell'orso in Trentino compiuta 25 anni fa. Certamente una via da percorrere è la sterilizzazione e ci stiamo lavorando con Ispra. Ma questa misura se non accompagnata da corretta informazione ai cittadini e da nuove azioni, rischia di essere insufficiente. Sicuramente come ministro dell'Ambiente ribadisco con forza che la soppressione non può rappresentare la prima e unica soluzione da mettere in atto".

Va detto che quella della sterilizzazione è una delle misure ritenute più assurde da applicare in concreto. Prevedere la cattura delle orse, l'operazione, la reimmissione in natura pare davvero operazione difficilissima da mettere in campo. Ma se lo dice il ministro qualche base di realtà, si augura, ci sarà pure.