Mercatino di Natale a Trento aprirà il 20 novembre. Tra prelibatezze e tradizioni 62 casette tra piazza Fiera e piazza Cesare Battisti

Foto archivio

TRENTO. Simbolo del Natale e simbolo anche della città di Trento. Torna a partire dal sabato 20 novembre il tanto atteso Mercatino di Natale giunto alla sua 27a edizione.

Per ben 50 giorni, fino a domenica 9 gennaio 2022, il centro storico della città si illumina a festa, mentre Piazza Fiera e Piazza Battisti ospiteranno le 62 casette del Natale, di cui 3 dedicate al Volontariato e alla Solidarietà, mettendo in mostra il meglio dell’artigianato locale e delle specialità culinarie regionali.

Nelle casette si potranno trovare i prodotti autentici del nostro Trentino. Sarà un viaggio ricco di tradizione e allo stesso tempo sorprendente e originale, alla scoperta del meglio dell’artigianato alpino. Ciondoli e pendenti decorati, palle di Natale dipinte a mano, presepi in miniatura, angeli e alberelli in legno, corone e addobbi, campanelle in ceramica e carillon, candele e lampade a olio, composizioni realizzate con stelle alpine di coltivazione propria, pressate ed essiccate, giochi intagliati nel legno, decorazioni per la casa e utensili da cucina della tradizione. E ancora articoli in pelle, pantofole in feltro, sciarpe, berretti e guanti in lana, gioielli artigianali, saponi ornamentali decorati a mano, prodotti a base di canapa made in Trentino, cosmesi naturale di alta qualità a base di arnica ed erbe locali, cuscini del benessere, lana di pecora, incensi, pot pourri destrutturato con bacche, bacelli, spezie, sabbia di quarzo, legni e frutti essiccati e aromatizzati da assemblare a seconda delle preferenze.

Non mancheranno, ovviamente, le prelibatezze enogastronomiche con moltissime tradizioni culinarie. Al Mercatino di Natale di Trento sono moltissime le tipicità della cucina tradizionale regionale da assaggiare o da acquistare come dolce ricordo della vacanza

.

Dal mondo dei salumi, con lucanica, salametto natalizio, speck, porchetta, lardo alle erbette, cotechini e zamponi, a quello dei formaggi con Trentingrana, Puzzone di Moena Dop, Vezzena del Trentino, Casolet e formaggi di capra. E poi Strudel di mele, Strauben, Zelten, treccia mochena, panettoni, biscotti, praline di cioccolato e specialità a base di miele, propoli, polline e pappa reale. Dalla teoria alla pratica… il passo è breve! Le casette diventano il luogo ideale per una sosta gourmet a base di tipicità trentine, piatti della tradizione spesso rivisitati in chiave moderna per diventare ottimi e originali street food. Dai canederli, realizzati in tante diverse versioni, agli Spätzle tirolesi, dai panini con lucanica e altri salumi ai bretzel salati con speck e formaggio, dal Tortel di patate all’Hamburger Trentino. Ad accompagnare il tutto: vin brulé, brulé di mela, vini trentini, birre artigianali, grappe aromatizzate, il tipico Bombardino caldo, Parampampoli e succhi di frutta per i più piccoli.

Quest’anno più che mai il Mercatino di Natale di Trento mette al centro la sicurezza (QUI L'ARTICOLO) e lo fa riservando massima attenzione al rispetto di tutte le misure di safety and security e delle normative sanitarie in vigore per regalare a tutti un’esperienza gioiosa e sicura. Altra priorità del Mercatino di Natale di Trento è la sostenibilità. Dalla raccolta differenziata all’utilizzo di stoviglie dotate del marchio C.I.C (Consorzio italiano compostabili), dalle shopper e brochure del Mercatino in carta eco-certificata (a marchio FCI) a basso impatto ambientale, passando per l’uso di energia pulita al 100% fornita da Dolomiti Energia e prodotta dalle centrali idroelettriche del Gruppo sulle Dolomiti con origine garantita dal Gestore dei Servizi Energetici.

La proposta natalizia di Trento è sostenuta in particolare da Dolomiti Energia e da Itas Assicurazioni, nell’anno dei 200 anni della più antica compagnia assicurativa d’Italia, che rinnovano la loro vicinanza alla città di Trento.

Il Mercatino di Natale di Trento sarà aperto da domenica a giovedì dalle 10 alle 19.30; venerdì e sabato dalle 10 alle 20.30. Sabato 18 dicembre e venerdì 31 dicembre 2021 dalle 10 alle 22. Chiuso il giorno di Natale.