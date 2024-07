“Dolce del Volontariato”, il ricavato del progetto realizzato dal panificio Sosi consegnato al laboratorio Le Formichine di Rovereto

Al Laboratorio Le Formichine di Rovereto la consegna del ricavato dell’iniziativa che si era inserita tra le non poche legate a “Trento Capitale Europea del Volontariato 2024”: protagonista il panificio Sosi che ha donato quasi 6.000 euro

TRENTO. L’idea è stata del Panificio Sosi e ha fatto parte dei progetti che caratterizzano “Trento Capitale Europea del Volontariato”: per due settimane, dal 20 giugno al 3 luglio, il panificio trentino nei suoi punti vendita ha proposto il “Dolce del Volontariato”, scritto con le maiuscole per sottolinearne il valore.

Nella mattina di venerdì 12 luglio, a Rovereto, è avvenuta la consegna di quanto raccolto dai 980 dolci venduti: quasi seimila euro (5.880 euro per la precisione) donati al Laboratorio Le Formichine della Cooperativa Sociale Punto d’Approdo alla presenza della presidente Luisa Sartori, del direttore Andrea Gentilini, e di Giulia Sosi, responsabile commerciale marketing di Panificio Sosi.

“Quanto ci è stato donato – ha detto Gentilini – sarà riservato a progetti di inserimento lavorativo. Ogni progetto per noi comporta un impegno economico considerato il percorso compiuto da queste donne grazie alla formazione che vede impegnato lo staff di nostri educatori”.

Il dolce

In tutti i punti vendita del Panificio Sosi è stato possibile acquistare questa soffice torta margherita farcita con uno strato di marmellata ai frutti di bosco. Sulla superficie di ogni dolce (del peso di circa 400 grammi) era decorato con lo zucchero a velo la lettera “V” a richiamo del “Volontariato”. Il dolce è stato proposto a un prezzo contenuto per consentire al maggior numero di consumatori possibile di poter contribuire all’iniziativa, per raggiungere, insieme, un grande risultato. Si è voluto trasmettere un messaggio chiaro: è maggiormente importante un gesto contenuto ma diffuso e sentito da un’intera comunità piuttosto che il grande gesto ma solitario. Una scelta che, inoltre, esprime il significato più autentico di cooperazione.

Le Formichine

Il Laboratorio sociale Le Formichine è il progetto della cooperativa Punto d’Approdo che, da quindici anni, accoglie persone che richiedono un percorso con il quale riprendere contatto con una realtà lavorativa quasi cancellata dalle problematiche emerse nella vita. Qui ci sono donne di ogni nazionalità, residenti nella provincia di Trento e provenienti da situazioni di difficoltà personale e familiare. A loro il Laboratorio offre uno spazio per favorire la socializzazione, acquisire competenze lavorative e rafforzare l’autostima.

Il Panificio Sosi

Sosi, panificio con 101 anni di storia e di attività (è stato fondato nel 1923), conta uno staff di 113 collaboratrici e collaboratori, 14 punti vendita con brand Sosi diffusi capillarmente nella città capoluogo. Il suo laboratorio realizza prodotti artigianali di elevato livello qualitativo, curati nei minimi dettagli, a partire dalla selezione delle materie prime. Da tradizionali panetterie anni Sessanta, a negozi di vicinato anni Ottanta, fino a diventare moderni shop multiservizio dei giorni nostri, i punti vendita Sosi sono stati recentemente rinnovati nel layout e nel design e sono riferimento per ogni pausa della giornata: colazione, pranzo, snack mattutini o pomeridiani.