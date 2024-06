"Le gesta di Tomas hanno ispirato una nostra canzone", il ricordo della band The Bastard sons of Dioniso: "Lui questa cosa la sapeva, e se l'è portata lassù"

Il ricordo della band The Bastard sons of Dioniso: "Nel testo di una nostra canzone, Jacopo era stato ispirato dalle gesta di Tomas. Tomas questa cosa la sapeva, e se l'è portata lassù. A lui, alla sua famiglia, un abbraccio dei nostri"

TRENTO. "Cercando il passo ad ogni passo della tua parete". La canzone E' l'ora dei The bastard sons of Dioniso era stata ispirata dalle gesta dell'alpinista trentino Tomas Franchini, morto negli scorsi giorni precipitando durante una spedizione in Perù.

Un lutto, quello per la morte del 35enne, che colpisce il Trentino e la val Rendena in particolare, così come tantissimi mondi legati a doppio filo con le terre alte. "Viveva la montagna in tutti i suoi aspetti ma era molto attento alle esigenze dei giovani e avrebbe voluto portare avanti tanti progetti", ha dichiarato Michele Cereghini, sindaco di Pinzolo, a Il Dolomiti. "Il pensiero di tutti va al fratello, con il quale era molto legato, ma soprattutto alla mamma e al papà che perdono un figlio così giovane, un dramma assoluto: una lacerazione che purtroppo non troverà mai pace".

La guida alpina e noto alpinista di Madonna di Campiglio stava compiendo un'ascesa con un collega sul Monte Cashan nella zona di Huaraz a nord del Perù quando è precipitato per il cedimento, secondo le ricostruzioni, di una cornice di neve e roccia.

Nella giornata di domenica 2 giugno sono stati persi i contatti e sono state ore di apprensione e preoccupazione con le ricerche che si sono subito attivate. Nelle scorse ore, però, il corpo Franchini è stato purtroppo ritrovato senza vita.

A comunicarlo il fratello Silvestro, attraverso un toccante post pubblicato nelle scorse ore sui social: "Uniti eravamo invincibili ma ci siamo separati, le cose facili non ci sono mai piaciute. I soccorritori han fatto fatica a trovarti perché guardavano per terra: dovete guardare in cielo, lui ora è la ciablina magra che vola, dovete guardare lì, non dovete guardare giù. Hai vissuto poco ma hai lasciato il segno".

