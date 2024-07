"Respira sei in Trentino" e dopo più di 2 anni (e vari milioni investiti) alla Music Arena l'energia si fa con i generatori diesel: "Servono anche per la sicurezza"

TRENTO. "Respira sei in Trentino", come da slogan del turismo provinciale, ma per l'energia elettrica alla Music Arena ci si affida ai generatori diesel. Macchinari di ultima generazione, che sbuffano all'attivazione, che sono standard nell'organizzazione dei grandi eventi, concerti in questo caso, ma anche perché dall'inaugurazione avvenuta ormai più di 2 anni fa con il maxi-spettacolo di Vasco Rossi e nonostante le spese milionarie per allestire e adeguare l'area non sono stati previsti i lavori necessari per l'alimentazione.

A pesare la costante incertezza sull'area: i tira e molla sulla gestione dell'area prima di arrivare all'affidamento al Centro servizi culturali Santa Chiara, gli eventi organizzati e come l'anno scorso per esempio, last minute oppure la destinazione d'uso. Tanto si parla di un'area sportiva a servizio del capoluogo ma intanto poco si muove e la certezza sono i concerti. E la soluzione per l'alimentazione energetica si chiamano generatori.

"Ancora non ci sono soluzioni differenti per far fronte alle necessità energetiche". Queste le parole di Massimo Ongaro, direttore del Centro servizi culturali Santa Chiara, l'ente che gestisce gli spazi della Trentino Music Arena a San Vincenzo. Diverse le segnalazioni della presenza di svariati generatori. "I gruppi sono di ultima generazione e gli impatti sono limitati".

Naturalmente le necessità energetiche sono alte, si parla di 640 mila kilowatt. "Il ricorso ai generatori in questi casi è la prassi consolidata perché garantisce continuità e non ci sono rischi di interruzione", prosegue Ongaro. "In generale in Italia sono poche le strutture con un'alimentazione dedicata e questo è il sistema più sicuro".

L'energia serve per il concerto e per l'illuminazione. "Questo sistema assicura la sicurezza della Music Arena", conclude Ongaro. "Ci sono due generatori grandi e l'alimentazione minore. Si potrebbe prevedere un investimento strutturale per la messa in terra dell'alimentazione elettrica ma servirebbe una chiarezza definitiva sulla destinazione d'uso dell'area".

Insomma, il Centro servizi culturali Santa Chiara poco può fare, il problema è la precarietà sull'uso dell'area e, nonostante i milioni investiti dall'ente pubblico, per la sistemazione dell'Arena, non ci sono stati piani sull'alimentazione energetica. A ogni modo, archiviata la prima tranche di eventi, la programmazione riprende per gli appuntamenti estivi.

Da giovedì 11 luglio a sabato 13 luglio ecco la seconda edizione del “Trentino Love Fest | Charity Event”, il festival in programma alla Music Arena che va a individuare, e a sostenere annualmente, progetti di beneficenza, di aiuto e solidarietà. La manifestazione è organizzata dal Centro servizi culturali Santa Chiara con la collaborazione di Edg Spettacoli, Trentino Eventi, Sgr (Qui info e biglietti: Centro S. Chiara e Trentino Love Fest).

A salire sul palco nei tre giorni Peripezie, Centomilacarie, Mecna e Ariete, Deva, Fabrizio Moro e Il Tre, Kelly Joyce, Santi Francesi e Margherita Vicario. Tre giorni di pura energia e divertimento, dove ogni nota suonerà per sostenere la solidarietà e il volontariato (Qui articolo).

Il “Trentino Love Fest | Charity Event” sarà animato anche dalla presenza di stand, con la partecipazione delle associazioni di volontariato trentine e il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti dell’Istituto di Formazione professionale “Sandro Pertini", del Liceo Artistico "Depero", del Centro Formazione Professionale Opera Armida Barelli di Rovereto, che potranno esprimere la propria competenza scolastica e professionalità formativa attraverso iniziative come: “angolo make up”, “angolo body painting”, “angolo hair&color”.